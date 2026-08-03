У Любуському воєводстві внаслідок нападу постраждали троє громадян України

Генеральне консульство України у Вроцлаві відреагувало на напад на трьох українських громадян у місті Кожухів Любуського воєводства.

Дипломати заявили, що підтримують зв’язок із постраждалими, а польська поліція наразі встановлює всі обставини та можливі мотиви інциденту.

У Генеральному консульстві України у Вроцлаві повідомили, що уважно стежать за розслідуванням нападу на трьох громадян України.

У консульстві наголосили, що рішуче засуджують будь-які прояви ненависті, насильства та агресії.

– Генеральне консульство перебуває на зв’язку з постраждалими, а також із компетентними органами та готове у межах своїх повноважень надати необхідну консульську допомогу громадянам України, – йдеться у заяві.

Також українських громадян у Польщі закликали зберігати спокій, не піддаватися на можливі провокації та у разі будь-яких протиправних дій негайно звертатися до поліції й дипломатичних установ України.

За даними видання InPoland.net.pl, інцидент стався ввечері 1 серпня близько 21:25 на території хостелу, де проживають українці.

Потерпілі розповіли журналістам, що відпочивали біля припаркованого автомобіля, де звучали українські, польські та іноземні пісні. За словами одного з них, конфлікт розпочався після того, як повз компанію проходив чоловік, який звернув увагу на музику.

Після словесної суперечки, як стверджують українці, один із нападників вигукнув “Їдь до України!”, після чого повернувся разом із групою чоловіків. Згодом між ними сталася бійка.

Наступного дня, 2 серпня, потерпілі дали свідчення поліції. Правоохоронці зафіксували тілесні ушкодження та оформили матеріали справи.

Крім того, українці повідомили слідчим про приватну камеру відеоспостереження, встановлену на сусідній будівлі, яка, за їхніми словами, могла зафіксувати момент нападу.

Наразі польська поліція офіційно не повідомляла про можливі мотиви інциденту, затримання підозрюваних чи результати розслідування.