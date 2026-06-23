Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних українців з початку війни – ООН

Кількість загиблих і поранених серед цивільного населення України у травні досягла найвищого рівня з квітня 2022 року. Така ситуація пов'язана з посиленням російських повітряних атак, заявив помічник генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі.

За його словами, посилаючись на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у травні внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1763 людини дістали поранення. «Це найвищий місячний показник загиблих і поранених серед цивільних осіб із квітня 2022 року», – наголосив Хіарі.

Він також нагадав про масовану атаку РФ 17 червня, під час якої під ударами опинилися Київська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська та Миколаївська області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено низку об’єктів, що мають історичну та культурну цінність.

Зокрема, російський удар зазнала територія Києво-Печерської лаври, яка входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, раніше російський безпілотник атакував Харківський художній музей.

За інформацією ЮНЕСКО, з лютого 2022 року в Україні пошкоджено понад 530 культурних об’єктів.

Загалом, за підтвердженими даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 16 126 цивільних осіб, серед яких 796 дітей. Поранення дістали 46 590 людей, зокрема 2835 дітей. В ООН зазначають, що реальна кількість жертв, ймовірно, є значно більшою.

Окремо під час виступу Хіарі звернув увагу на гуманітарні наслідки війни для цивільного населення як на тимчасово окупованих територіях України, включно з анексованим Кримом, так і на території Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, за даними ООН, понад 9,6 млн українців нині продовжують залишатися вимушено переміщеними особами або біженцями через повномасштабну війну Росії проти України.