АТ «Укрексімбанк» з 1 жовтня припиняє виплату пенсій, пільг та субсидій

АТ «Укрексімбанк» з 1 жовтня 2026 року припиняє співпрацю з Пенсійним фондом. Одержувачам пенсій, житлових субсидій та інших державних соціальних виплат необхідно обрати інший банк для обслуговування. Про це повідомив ПФУ.

«Акціонерне товариство “Укрексімбанк” поінформувало про припинення з 1 жовтня 2026 року співпраці з Пенсійним фондом України в частині обслуговування банківських рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій та пільг, інших державних соціальних виплат», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що одержувачам таких виплат від Пенсійного фонду необхідно не пізніше 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк для їх отримання та повідомити про це ПФУ.

Для цього слід подати заяву про зміну способу виплати пенсії (або іншої соціальної виплати), в якій зазначаються реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.

Заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або у будь-якому його сервісному центрі.

У разі якщо одержувач виплат не обере інший банк та не повідомить про це Пенсійний фонд України, виплати будуть здійснюватися через відділення АТ “Укрпошта”.

Як повідомляв ForUA, станом на 1 липня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 7 272,68 грн, що на 36,19 грн більше, ніж було зафіксовано на 1 квітня.