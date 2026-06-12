Україна втрачає людей: ООН оприлюднила нові шокуючі цифри

Понад 9,6 млн українців нині продовжують залишатися вимушено переміщеними особами або біженцями через повномасштабну війну Росії проти України. Такі дані містяться у новому звіті Global Trends Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За інформацією організації, станом на кінець 2025 року за межами України перебуває близько 5,9 млн українських біженців. Більшість із них знайшли прихисток у країнах Європи. Ще приблизно 3,7 млн людей залишаються внутрішньо переміщеними особами всередині країни.

В ООН також зазначають, що понад 10,8 млн українців потребують термінової гуманітарної допомоги. Це пов’язано з наслідками війни, зокрема руйнуванням житлової, цивільної та енергетичної інфраструктури.

Попри загальну кризу, протягом останнього року зафіксовано близько 718 тисяч повернень українців — як із-за кордону, так і з інших регіонів усередині країни. Водночас експерти наголошують, що значна частина таких повернень відбувається через брак коштів або скорочення програм підтримки в країнах ЄС, а не через покращення безпекової ситуації.

У глобальному вимірі кількість вимушено переміщених осіб у світі сягнула 117,8 млн. Україна залишається серед країн із найбільшими масштабами вимушеного переміщення та гуманітарних потреб.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна очолила глобальний рейтинг міграційного зростання населення.