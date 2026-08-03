Росія зробила ставку на затяжну війну: що відомо

Російський диктатор не готовий відмовитися від своїх воєнних цілей в Україні та продовжує робити ставку на затяжну війну, незважаючи на те, що попередні розрахунки Кремля не справдилися. Експерти зазначають, що Москва розглядала три основні сценарії розвитку війни. Перший передбачав досягнення домовленостей із президентом США Дональдом Трампом і нав'язування Україні вигідних для Кремля умов миру. Другий — розраховував на припинення американської підтримки Києва, що мало б забезпечити Росії перемогу. Третій сценарій полягав у продовженні війни до виснаження України, йдеться в матеріалі Foreign Affairs, підготовленому аналітиками Центру Карнегі.

Втім, на думку авторів, жоден із цих варіантів не реалізувався. США продовжують надавати Україні розвідувальну підтримку та зберігають санкції проти Росії, а європейські партнери компенсували частину скороченої американської допомоги.

Попри це, Кремль не демонструє готовності переглядати свої стратегічні цілі. Як зазначають аналітики, російська економіка перебуває під значним тиском, однак поки що дозволяє фінансувати бойові дії. За їхніми оцінками, Росія спрямовує на оборону близько 8% ВВП, перекладаючи частину фінансового навантаження на регіони, бізнес і населення через інфляцію та скорочення інших бюджетних витрат.

У матеріалі також наголошується, що Кремль зберігає внутрішню стабільність завдяки репресивному апарату, цензурі, цифровому контролю та роботі силових структур. Водночас українські удари по території Росії влада використовує для посилення пропаганди та консолідації суспільства навколо війни. За даними незалежних соціологічних досліджень, які наводять автори, дії російської армії підтримують понад 65% опитаних.

Аналітики також вважають, що Росія зберігає потенціал для продовження війни. Зокрема, країна нарощує виробництво керованих авіабомб і балістичних ракет, а в разі потреби може провести нову хвилю мобілізації, зосередившись переважно на бідніших регіонах. Крім того, експерти не виключають посилення гібридного тиску Москви на європейські держави.

У підсумку автори статті доходять висновку, що Путін поки не бачить підстав для реальних переговорів, оскільки переконаний, що Росія ще здатна виснажити Україну та її союзників. Саме тому, на їхню думку, Києву та західним партнерам слід готуватися до тривалого протистояння.

Як повідомляло раніше ForUa, після виборів до Держдуми Росія може офіційно запровадити воєнний стан або окремі його елементи. Такий сценарій обговорюється в російських владних колах.