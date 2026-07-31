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Спорт

Пішов із життя легендарний футболіст «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі

Пішов із життя легендарний футболіст «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі

На 67-у році життя помер колишній захисник клубу «Мілан» та збірної Італії Франко Барезі. Про це повідомляє офіційний сайт «Мілана».

Барезі - вихованець «Мілана». Він провів у складі «россонері» 19 сезонів, зіграв за команду 716 матчів, у яких забив 33 голи та зробив 24 результативні паси.

Разом із клубом футболіст шість разів ставав чемпіоном Італії, двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів у 1989 та 1990 роках, став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні-1993/1994. Загалом Франко здобув із «Міланом» 20 трофеїв.

Барезі зіграв 81 матч у складі збірної Італії. Разом з національною командою він став чемпіоном світу 1982 року.

Фото: facebook.com/MilanACRU

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ІталіяНовини спортуфутболістФК Мілан
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