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Суспiльство

На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації

На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема в примусовий спосіб родин із дітьми, із 9 сіл Старосалтівської громади. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, наразі в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи.

Причиною рішення про евакуацію стало зростання інтенсивності російських обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади.

В ОВА закликали мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою, зберегти життя та евакуюватися до більш безпечних громад області.

– Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей, - додали в ОВА.

На початку липня в Харківській ОВА ухвалили рішення розширити зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області запровадили обов'язкову евакуацію для всіх мешканців ще двох населених пунктів — селища Васильківка Синельниківського району та села Вищетарасівка Нікопольського району.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Харківська областьвійна в Україніагресія рфевакуація людей
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