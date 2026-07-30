За сприяння Меланії Трамп ще п’ятеро українських дітей возз’єдналися з родинами

Перша леді США Меланія Трамп долучилася до повернення ще п’ятьох українських і російських дітей до їхніх близьких. У Білому домі зазначили, що це вже п’ята група, яку вдалося возз’єднати з родинами в межах гуманітарної роботи, пов’язаної з наслідками війни.

Американська адміністрація назвала це черговим кроком до того, щоб діти могли безпечно повернутися додому, у свої громади та до людей, які про них піклуються, повідомляє Білий Дім.

Меланія Трамп наголосила, що дипломатичні зусилля мають супроводжуватися готовністю держав ставити інтереси дітей вище за політичні розбіжності.

“Хоча дипломатія та розбудова миру важливі для цієї роботи, ще важливішою є наша спільна здатність ставити дітей вище за міжнародні суперечки”, – заявила перша леді США.

За її словами, кожне повернення дитини до родини демонструє, що людяність і турбота можуть зберігати силу навіть під час війни.

“Кожне возз’єднання нагадує, що співчуття, гідність і сім’я можуть подолати навіть найтемніші часи – війну”, – зазначила Меланія Трамп.

Вона також повідомила, що її представник продовжує контакти з українською та російською сторонами заради безпечного повернення дітей.

“Мій представник і я продовжуємо працювати з урядами Росії та України, щоб безпечно повернути дітей до їхніх родин і громад”, – додала перша леді.

У Білому домі заявили, що гуманітарна ініціатива Меланії Трамп спрямована на подолання політичних розбіжностей заради однієї мети – захисту дітей та відновлення сімей, розлучених війною.