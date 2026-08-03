Європейські дипломати побоюються, що зміна політичного керівництва у Франції та Великій Британії може поставити під загрозу майбутнє так званої "коаліції охочих", яка координує підтримку України. Найбільше занепокоєння викликає майбутній відхід президента Франції Еммануеля Макрона, адже наразі немає очевидного політика, який би продовжив його курс, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, після зміни влади у Великій Британії увага союзників зосередилася на Франції. Макрон не зможе балотуватися на наступних президентських виборах, а серед можливих наступників називають лідерку ультраправих Марін Ле Пен, яка раніше виступала за скасування санкцій проти Росії, перегляд відносин із НАТО та мирне врегулювання війни на умовах, вигідних Москві. Її політичний опонент Жан-Люк Меланшон також критично ставиться до нинішнього курсу Франції та виступає за вихід країни із західного військового альянсу.

Британські чиновники вже аналізують, як потенційна зміна влади у Франції може вплинути на діяльність "коаліції охочих" та співпрацю союзників у сфері обміну розвідувальною інформацією. Один із західних посадовців назвав такий сценарій "великою проблемою" для НАТО, зазначає видання.

Серед можливих нових лідерів Європи називають канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Однак, за оцінкою видання, його позиції також не є беззаперечними через внутрішньополітичні труднощі.

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що всередині німецьких правлячих партій досі зберігається вплив сил, які прагнуть повернутися до звичних відносин із Росією після завершення війни. На його думку, саме цим можна пояснити небажання Берліна передавати Україні далекобійні ракети Taurus та більш жорстко діяти проти російського "тіньового флоту".

Кізеветтер також розкритикував рішення уряду Німеччини не підтримувати окремі ініціативи ЄС щодо обмеження діяльності російських дипломатів і не закривати "Російський дім" у Берліні.

Водночас Польща та Італія, на думку авторів матеріалу, також навряд чи зможуть перебрати на себе роль нових лідерів європейської підтримки України. Прем'єр-міністри Дональд Туск і Джорджа Мелоні неодноразово заявляли, що не планують направляти свої війська до України, а також готуються до виборчих кампаній.

У Великій Британії новий прем'єр-міністр Енді Бернем запевнив союзників у продовженні підтримки України. Свою першу зустріч із закордонним лідером після вступу на посаду він провів із президентом Володимиром Зеленським, наголосивши на незмінності британської позиції щодо допомоги Києву та співпраці в межах НАТО.

Як нагадує видання, саме співпраця Макрона та колишнього британського прем'єра Кіра Стармера стала основою створення "коаліції охочих", яка об'єднала понад 30 держав для підтримки України. Водночас дипломати вважають, що майбутній відхід Макрона може стати значно серйознішим викликом для єдності європейських союзників, якщо йому не знайдеться рівноцінної заміни.

Як повідомляло раніше ForUa, США найближчими тижнями спробують відновити мирні переговори України і РФ.