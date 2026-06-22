Тисячі українських студентів можуть позбавити відстрочки

В Україні посилили перевірки студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації. Особливу увагу приділяють чоловікам віком понад 25 років, кількість яких у закладах освіти суттєво зросла після початку повномасштабної війни, повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

За його словами, студенти, які фактично не навчаються, систематично пропускають заняття або не складають сесію, можуть бути відраховані. У такому разі вони також втрачають право на відстрочку від мобілізації.

Після 2022 року кількість студентів старшого віку в Україні різко збільшилася — приблизно з 30 тисяч до майже 230 тисяч станом на 1 травня 2026 року. Саме це стало однією з причин посилення перевірок у закладах освіти.

Під час перевірок фахівці виявляють як порушення під час вступу, так і випадки систематичного невідвідування занять або неналежного виконання навчальної програми. Серед основних підстав для відрахування називають регулярні пропуски занять, несвоєчасне складання сесії та порушення під час зарахування.

За словами Гурака, лише торік за результатами перевірок із закладів освіти відрахували близько 30 тисяч студентів. Цього року перевірки тривають, а остаточні результати очікують після завершення літньої сесії.

У Державній службі якості освіти наголошують, що мета перевірок полягає не в масовому відрахуванні студентів, а у встановленні факту реального навчання та законності набуття статусу студента.

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