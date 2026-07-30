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Суспiльство

По всій Україні проходять масштабні обшуки у ТЦК

По всій Україні проходять масштабні обшуки у ТЦК

ДБР спільно з Генштабом ЗСУ проводить слідчі дії у понад 100 ТЦК в більшості регіонів України.

Спецоперація має назву "Чесний призов". Правоохоронці перевіряють факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також можливого перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, повідомляє ДБР.

Йдеться про побиття та катування військовозобов'язаних.

Слідчі дії є частиною комплексної перевірки системи, а не реакцією на один резонансний випадок.

За результатами обшуків у різних регіонах очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам.

Фото: ДБР.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнамобілізаціядбрТЦКобшуки
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