По всій Україні проходять масштабні обшуки у ТЦК

ДБР спільно з Генштабом ЗСУ проводить слідчі дії у понад 100 ТЦК в більшості регіонів України.
Спецоперація має назву "Чесний призов". Правоохоронці перевіряють факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також можливого перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, повідомляє ДБР.
Йдеться про побиття та катування військовозобов'язаних.
Слідчі дії є частиною комплексної перевірки системи, а не реакцією на один резонансний випадок.
За результатами обшуків у різних регіонах очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам.
Фото: ДБР.Автор: Галина Роюк