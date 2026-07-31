Трамп відхилив прохання України щодо нових ракет до ЗРК Patriot – The Atlantic

Президент США Дональд Трамп відхилив прохання України про передачу 300 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, яке озвучив Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні. Про це повідомляє видання The Atlantic.

У матеріалі зазначається, що ще минулої зими Україна мала обмежений запас ракет для комплексів Patriot, які використовуються для захисту критичної інфраструктури від російських повітряних атак. Водночас, за оцінками аналітиків Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), після бойових дій на Близькому Сході американські запаси таких ракет суттєво скоротилися — приблизно на дві третини.

За інформацією CSIS, наразі у розпорядженні США залишається близько 759 найсучасніших ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Як стверджує The Atlantic, українська сторона звернулася до Вашингтона з проханням надати 300 ракет для проходження опалювального сезону. Однак Дональд Трамп не підтримав цю ініціативу.

Натомість, за даними видання, під час переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися на початку місяця в Анкарі, американський лідер запропонував альтернативний варіант — надати Україні ліцензію на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot.

Водночас у публікації наголошується, що налагодження такого виробництва потребуватиме значного часу, тому найближчими роками Україна не зможе виготовляти ці ракети у великих обсягах.

Один зі співрозмовників видання серед українських посадовців зазначив, що без можливості уражати пускові установки балістичних ракет на території Росії Україні буде вкрай складно ефективно протидіяти загрозам упродовж наступної зими.

Раніше ForUA повідомляв, що український президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів звернувся до американського лідера Дональда Трампа з конфіденційним проханням щодо системи супутникового зв’язку Starlink.