Бронювання військовозобов’язаних: бізнес чекає масове «очищення»

В Україні змінюються правила для підприємств, які мають статус критично важливих і можуть бронювати військовозобов’язаних працівників, повідомило Міністерство економіки України.

З липня підвищується мінімальний рівень середньої зарплати на підприємстві для збереження статусу критично важливого — до 25 941 грн (3 мінімальні зарплати). Наразі поріг становить 21 618 грн (2,5 мінімальної зарплати). Водночас для підприємств, що працюють на прифронтових територіях, вимога залишається без змін — на рівні 21 618 грн.

Також змінюється підхід до врахування квоти бронювання: відтепер відстрочка зараховуватиметься лише за основним місцем роботи. Якщо працівник має кілька місць роботи, його враховуватимуть лише один раз — за основним роботодавцем.

Крім того, протягом трьох місяців усі підприємства зі статусом критично важливих мають пройти переоцінку та підтвердити відповідність новим критеріям. Водночас чинні бронювання на перехідний період залишаються в силі.

Міністерства, ЦОВВ та обласні військові адміністрації повинні оновити власні критерії критичності та погодити їх із Міноборони і Мінекономіки. Очікується, що нові правила набудуть чинності після офіційної публікації відповідної постанови Кабміну.

Як повідомляло раніше ForUa, схеми з фіктивним бронюванням і створенням несправжніх підприємств критичної інфраструктури стали прибутковим бізнесом. В окремих регіонах України за такі послуги могли просити до 500 тисяч доларів.