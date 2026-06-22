Міноборони переписує правила служби: що зміниться для військових

Міністерство оборони України запровадило нові бойові контракти для військовослужбовців. Вони передбачають фіксований термін служби, гарантовану відстрочку після завершення контракту та додаткові фінансові стимули.

Як повідомили у Міноборони, нові контракти розраховані як на військовозобов'язаних громадян, так і на чинних військовослужбовців. Термін дії контракту становитиме 24 місяці.

Нововведення стосуватиметься фахівців, які виконують бойові завдання, зокрема операторів безпілотних літальних апаратів, операторів наземних роботизованих комплексів, спеціалістів з радіоелектронної боротьби, артилеристів та інших військових, посади яких не належать до піхотно-штурмових підрозділів.

Однією з ключових змін стане гарантована базова відстрочка від мобілізації після завершення контракту строком на шість місяців. Крім того, тривалість відстрочки може збільшуватися залежно від участі військовослужбовця у бойових діях та його попереднього військового стажу. За кожен день виконання бойових завдань передбачено додатковий день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року — один додатковий місяць.

Нова система грошового забезпечення складатиметься з базової ставки у 20 тисяч гривень та додаткових виплат залежно від місця і характеру служби. Для військовослужбовців на посадах управління та забезпечення передбачено доплату у 30 тисяч гривень, для тих, хто працює на командних пунктах, — 50 тисяч гривень, а за безпосередню участь у бойових діях — 100 тисяч гривень.

Військові, які виконуватимуть завдання на передовій, отримуватимуть виплати на рівні піхотно-штурмових контрактів. Також передбачена тилова надбавка у розмірі 10 тисяч гривень на місяць.

Для громадян, які укладатимуть контракт уперше, запроваджено одноразову виплату від 27 до 33 тисяч гривень залежно від військового звання. Окрім цього, раз на рік військовослужбовці матимуть право на допомогу на оздоровлення, розмір якої стартуватиме від 20 тисяч гривень.

У Міністерстві оборони зазначили, що нова система контрактів має забезпечити військовим більшу визначеність щодо проходження служби та створити додаткові можливості для професійного розвитку у Силах оборони України.

Як повідомляло раніше ForUa, Міноборони запровадить «калькулятор демобілізації», який дозволить військовослужбовцям орієнтовно визначати можливі терміни звільнення зі служби.