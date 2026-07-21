ЗСУ нарешті отримали перші бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії

Міністерство оборони України повідомило про передачу військовослужбовицям першої партії бронежилетів, розроблених з урахуванням особливостей жіночої анатомії. На п'ятому році повномасштабної війни й після понад десяти років російської агресії для жінок у ЗСУ нарешті закупили лише дві тисячі комплектів такого спорядження.

Як повідомили у відомстві, Агенція оборонних закупівель придбала 2 тисячі комплектів базової комплектації 1–5. Вартість першої поставки становить 47 млн гривень.

У Міноборони зазначають, що нові бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів у камуфляжі ММ-14, мають підвищений рівень захисту та спеціальний демпферно-кліматичний підпір, який враховує анатомічні особливості жіночого тіла. За даними відомства, це забезпечує краще прилягання до тіла, не обмежує рухів і знижує ризик травмування під час виконання бойових завдань.

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що спеціалізоване екіпірування для військовослужбовиць давно є стандартом у провідних арміях світу, а Україна лише зараз починає впроваджувати таку практику.

Водночас питання жіночих бронежилетів роками порушували самі військовослужбовиці, які були змушені носити спорядження, розраховане на чоловічу статуру. Найбільш резонансною стала історія ветеранки 80 окремої десантно-штурмової бригади Наталі Ліщишеної.

Під час служби вона виконувала логістичні та забезпечувальні завдання, постійно носячи штатний бронежилет. Через отримані ушкодження жінка перенесла три операції, останньою з яких стала повна резекція молочних залоз.

Попри очевидні обставини, ветеранці довелося тривалий час доводити державі причинно-наслідковий зв'язок між захворюванням і використанням штатного військового спорядження. Лише після тривалих бюрократичних процедур вона домоглася офіційного визнання того, що саме бронежилет завдав непоправної шкоди її здоров'ю, та отримала довічну другу групу інвалідности.

Історія Наталі Ліщишеної стала одним із найяскравіших прикладів того, що проблема спеціалізованого екіпірування для жінок у Збройних силах роками залишалася поза увагою. Попри численні звернення військовослужбовиць і реальні випадки втрати здоров'я, першу порівняно невелику партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії, Міноборони закупило лише тепер.