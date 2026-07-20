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Війна

Військові розробили боєприпас Firefly, стійкий до російського РЕБ

Військові розробили боєприпас Firefly, стійкий до російського РЕБ

Міністерство оборони України презентувало новий клас керованих авіаційних боєприпасів Firefly, який призначений для використання з дронами-бомберами. Розробку називають унікальною, адже вона має усунути одну з головних вразливостей безпілотників під час виконання бойових завдань.

Про це повідомили Міністерство оборони та кластер оборонних інновацій Brave1.

Firefly створили військові фахівці Міністерства оборони. Боєприпас здатний ефективно працювати після скидання з висоти до 800 метрів. Після відокремлення він самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи точність навіть в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби.

У Міноборони зазначають, що нова система дає змогу вражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції противника, не змушуючи дрон наближатися до цілі на небезпечну відстань.

У Brave1 пояснили, що раніше операторам доводилося знижувати висоту польоту для точного скидання боєприпасів, через що безпілотники ставали легкою мішенню для стрілецької зброї. Firefly має змінити цю тактику, дозволяючи виконувати удари з безпечнішої висоти.

Новий боєприпас уже випробували на основних українських дронах-бомберах. За результатами тестувань система підтвердила свою ефективність і готовність до серійного виробництва.

Уряд також дозволив Міністерству оборони передавати права на використання цієї технології приватним підприємствам оборонно-промислового комплексу. Це має прискорити масштабування виробництва Firefly та інтеграцію розробки у продукцію українських виробників.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУМіноборонибоєприпасРЕБFirefly
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