Військові розробили боєприпас Firefly, стійкий до російського РЕБ

Міністерство оборони України презентувало новий клас керованих авіаційних боєприпасів Firefly, який призначений для використання з дронами-бомберами. Розробку називають унікальною, адже вона має усунути одну з головних вразливостей безпілотників під час виконання бойових завдань.

Про це повідомили Міністерство оборони та кластер оборонних інновацій Brave1.

Firefly створили військові фахівці Міністерства оборони. Боєприпас здатний ефективно працювати після скидання з висоти до 800 метрів. Після відокремлення він самостійно розраховує траєкторію польоту та коригує її до цілі, зберігаючи точність навіть в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби.

У Міноборони зазначають, що нова система дає змогу вражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції противника, не змушуючи дрон наближатися до цілі на небезпечну відстань.

У Brave1 пояснили, що раніше операторам доводилося знижувати висоту польоту для точного скидання боєприпасів, через що безпілотники ставали легкою мішенню для стрілецької зброї. Firefly має змінити цю тактику, дозволяючи виконувати удари з безпечнішої висоти.

Новий боєприпас уже випробували на основних українських дронах-бомберах. За результатами тестувань система підтвердила свою ефективність і готовність до серійного виробництва.

Уряд також дозволив Міністерству оборони передавати права на використання цієї технології приватним підприємствам оборонно-промислового комплексу. Це має прискорити масштабування виробництва Firefly та інтеграцію розробки у продукцію українських виробників.