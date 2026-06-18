Міноборони запровадить «калькулятор демобілізації»

Міністерство оборони України працює над створенням спеціального цифрового інструмента — «калькулятора демобілізації», який дозволить військовослужбовцям орієнтовно визначати можливі терміни звільнення зі служби.

За задумом відомства, сервіс дасть змогу кожному військовому ввести свої дані та отримати приблизний прогноз щодо місяця, коли він може підпадати під критерії часткового звільнення.

За словами представників Міноборони, процес часткової демобілізації планують розпочати наприкінці осені. Насамперед це стосуватиметься військовослужбовців, які були мобілізовані у 2022 році та раніше. Очікується, що черговість звільнення визначатиметься за кількома критеріями, зокрема тривалістю служби та кількістю днів, проведених у бойових діях.

Окремо наголошується, що підписання нового контракту не скасовуватиме право на звільнення у разі ухвалення відповідного рішення про демобілізацію. У таких випадках пріоритет матимуть державні рішення, а не індивідуальні контракти. «Якщо військовий підписав контракт, але підпадає під критерії звільнення — його все одно звільнять», — зазначили в Міноборони.

Водночас рішення про звільнення ухвалюватимуться не на рівні командирів військових частин, а централізовано — Генеральним штабом ЗСУ на основі даних про тривалість служби та участь у бойових діях.

Запровадження «калькулятора демобілізації» розглядається як елемент цифровізації процесів управління військовим обліком та підвищення прозорості у питаннях проходження служби.

Як повідомляло раніше ForUa, у Міноборони повідомили про майбутнє поетапне звільнення військовослужбовців у межах трансформації Сил оборони. Насамперед демобілізація стосуватиметься бійців, які найдовше перебувають на службі.