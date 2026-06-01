Дослідження: Вчені з'ясували, за яких умов чай допомагає продовжити життя

Нове масштабне дослідження показує, що потенційні переваги чаю для довголіття та здоров’я залежать від форми та способу його споживання.

Про це повідомляє Independent з посиланням на наукову публікацію в журналі Beverage Plant Research.

Доведено, що вживання чаю допомагає запобігти діабету, ожирінню, серцевим захворюванням та деяким видам раку завдяки своїм протизапальним властивостям.

Чай, який зазвичай виготовляють з листя Camellia sinensis, також має потенційний захисний вплив на мозок та здатність зменшувати втрату м’язів у людей похилого віку, як показали попередні дослідження.

Зелений чай, також був відзначений за його захисний вплив на серце, зниження кров'яного тиску та покращення рівня холестерину.

Водночас вчені попереджають, що спосіб вживання чаю має значення з огляду на потенційні ризики для здоров’я. Зокрема пляшковий чай та бульбашковий чай можуть містити шкідливі добавки, такі як штучні підсолоджувачі, консерванти та ароматизатори.

Крім того дослідники попереджають про виявлення залишків пестицидів, важких металів та мікропластику у чаї, які також є небезпечними для споживача.

Додається, що пластиковий чайний пакетик, занурений у киплячу воду, може вивільняти понад 109 мікропластикових частинок, що може становити потенційну загрозу для здоров’я.

Дослідження показало, що концентровані екстракти зеленого чаю, які стали популярною харчовою добавкою для зниження ваги, можуть спричиняти токсичне ураження печінки через високу концентрацію антиоксиданту EGCG.

Вчені підкреслюють, що помірне споживання традиційного свіжозавареного чаю залишається безпечним і корисним, особливо для профілактики серцевих захворювань, діабету та раку.

Як повідомляв ForUA, регулярне вживання кофеїну може позбавити організм енергії, необхідної для нічного відновлення, навіть якщо вам здається, що ви не прокидалися протягом нічного сну.