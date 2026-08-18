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Полiтика

Президент вніс до Ради подання на призначення глав двох міністерств закордонних справ та оборони

Президент вніс до Ради подання на призначення глав двох міністерств закордонних справ та оборони

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України, а Євгенія Хмари – міністром оборони. Про це повідомив у Телеграм народний депутат від франції «Голос» Ярослав Железняк.

«Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент», - написав він.

За словами нардепа, з 17 години у Верховній Раді заплановані зустрічі парламентських фракцій з претендентами на посади.

ForUA нагадує, 17 липня за погодженням з президентом України Володимиром Зеленським уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.

До цього Євгеній Хмара виконував обов’язки голови Служби безпеки України, а Андрій Сибіга очолював МЗС.

16 липня, Верховна Рада підтримала подання новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету міністрів.

Верховна Рада 14 липня підтримала відставку премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Разом з нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗеленськийАндрій СибігаЄвген ХмараВерховна Рада Україниподання
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