Президент вніс до Ради подання на призначення глав двох міністерств закордонних справ та оборони

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України, а Євгенія Хмари – міністром оборони. Про це повідомив у Телеграм народний депутат від франції «Голос» Ярослав Железняк.

«Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент», - написав він.

За словами нардепа, з 17 години у Верховній Раді заплановані зустрічі парламентських фракцій з претендентами на посади.

ForUA нагадує, 17 липня за погодженням з президентом України Володимиром Зеленським уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.

До цього Євгеній Хмара виконував обов’язки голови Служби безпеки України, а Андрій Сибіга очолював МЗС.

16 липня, Верховна Рада підтримала подання новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету міністрів.

Верховна Рада 14 липня підтримала відставку премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Разом з нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.