Президент вніс до Ради подання на призначення глав двох міністерств закордонних справ та оборони

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України, а Євгенія Хмари – міністром оборони. Про це повідомив у Телеграм народний депутат від франції «Голос» Ярослав Железняк.
«Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у Парламент», - написав він.
За словами нардепа, з 17 години у Верховній Раді заплановані зустрічі парламентських фракцій з претендентами на посади.
ForUA нагадує, 17 липня за погодженням з президентом України Володимиром Зеленським уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони.
До цього Євгеній Хмара виконував обов’язки голови Служби безпеки України, а Андрій Сибіга очолював МЗС.
16 липня, Верховна Рада підтримала подання новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету міністрів.
Верховна Рада 14 липня підтримала відставку премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Разом з нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.Автор: Сергій Ваха