ЄС не дав згоду на відкриття всіх кластерів

Незважаючи на очікування України щодо того, що ЄС зможе відкрити у липні решту 5 кластерів вступних переговорів, цю тезу не вдалося закріпити у рішенні саміту ЄС.

Прийняті висновки саміту щодо України містять згадку про необхідність відкрити такі кластери, але у вкрай консервативному форматі, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська рада вітає відкриття 15 червня 2026 року кластера "Основи" та з нетерпінням очікує на відкриття інших кластерів за підходом, заснованим на заслугах", – каже рішення.

У формулюванні немає ані згадки про потребу відкрити всі кластери, ані позначення часових рамок. Згадка "підходу, заснованого на заслугах" може бути використана для затримки із відкриттям останніх кластерів – зокрема, до втілення Україною певних реформ.

Питання про відкриття всіх кластерів порушували на засіданні Євроради Зеленський та кілька лідерів держав, але був очевидний брак голосів.

"Потрібна одностайність, її не було", – пояснило джерело, наголосивши, що дискусії з цього приводу фактично не було через відсутність перспектив ухвалення рішення у вигляді, який був би бажаним для Києва.

Фото: ТСН.