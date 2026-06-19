Президент Євроради почав встановлювати контакт з Москвою

Президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам держав-членів ЄС, навіщо ініціював поновлення контактів із Росією.
Кошта нещодавно ініціював короткі дипломатичні контакти з Кремлем, повідомляє "Європейська правда" .
Президент Євроради попросив свій офіс відкрити дипломатичний канал з Росією.
Мета цієї ініціативи полягала в тому, щоб, коли настане момент, бути готовими захищати інтереси ЄС.
Йдеться про короткі контакти без обміну інформацією по суті та без переговорів.
"Дипломати виконують дипломатичну роботу", – додав європейський чиновник.
Фото: ОП.Автор: Галина Роюк