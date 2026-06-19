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Полiтика

Президент Євроради почав встановлювати контакт з Москвою

Президент Євроради почав встановлювати контакт з Москвою

Президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам держав-членів ЄС, навіщо ініціював поновлення контактів із Росією.

Кошта нещодавно ініціював короткі дипломатичні контакти з Кремлем, повідомляє "Європейська правда" .

Президент Євроради попросив свій офіс відкрити дипломатичний канал з Росією.

Мета цієї ініціативи полягала в тому, щоб, коли настане момент, бути готовими захищати інтереси ЄС.

Йдеться про короткі контакти без обміну інформацією по суті та без переговорів.

"Дипломати виконують дипломатичну роботу", – додав європейський чиновник.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяпереговориЄС
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