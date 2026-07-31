Кремль може посилити атаки по Україні

Російський удар північнокорейською ракетою по Радушному біля Кривого Рогу свідчить про наявність нових запасів зброї, якими Москва може скористатися в умовах посилення ракетних атак.

Росія застосувала північнокорейську ракету для завдання удару по селу, внаслідок чого загинули п'ять членів однієї родини, повідомляє Reuters.

Це, напевно, перший випадок застосування такої зброї у війні за майже рік.

Росія вже раніше запускала північнокорейські ракети по українських цілях, але їхнє перше застосування з серпня свідчить про наявність нових запасів зброї, якими Москва може скористатися в умовах посилення ракетних атак.

Військове джерело на умовах анонімності повідомило, що під час атаки українські радіолокатори зафіксували дві траєкторії польоту ракет, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності KN-23 або KN-24, що летіли в напрямку Кривого Рогу.

За його словами, дві радіолокаційні траєкторії, як правило, свідчать про те, що було випущено чотири ракети, при цьому джерело додало, що про інші місця падіння йому нічого не відомо.

Для остаточної оцінки слідчим необхідно вивчити уламки ракет, знайдені на місці події, — зазначив співрозмовник агентства, додавши, що, незважаючи на це, він упевнений, що це була північнокорейська ракета.

Росія почала обстрілювати Україну північнокорейськими ракетами KN-23 та KN-24 наприкінці 2023 року.

Північнокорейські ракети мають більшу боєголовку та більшу дальність, ніж російські балістичні ракети малої дальності "Іскандер", хоча вони й менш точні.