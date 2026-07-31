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Євросоюз посилив вимоги для новоприбулих українців

Євросоюз посилив вимоги для новоприбулих українців

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила продовження режиму тимчасового захисту для українських громадян до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові вимоги для окремої категорії українців, які лише прибуватимуть до країн ЄС, повідомила пресслужба Ради ЄС.

Згідно з ухваленим рішенням, українці й надалі зможуть користуватися механізмом тимчасового захисту ще два роки. Однак для військовозобов'язаних громадян, які вперше звертатимуться за таким статусом, запроваджується додаткова умова.

Тепер вони повинні підтвердити, що не мають порушень військового обліку в Україні. Зокрема, підставою може бути штамп у паспорті про законний перетин державного кордону або документи — у паперовій чи електронній формі, які підтверджують право на відстрочку, звільнення від мобілізації чи виконання вимог українського законодавства щодо військового обов'язку.

У Раді ЄС наголосили, що нові правила поширюватимуться лише на українців, які прибудуть до країн Євросоюзу після набуття чинності рішенням і раніше не оформлювали тимчасовий захист.

Для українців, які вже мають цей статус у країнах ЄС, умови його дії залишаються без змін.

Як повідомляло раніше ForUa, українські біженці в Польщі можуть опинитися на вулиці.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЄСвійськовий обліктимчасовий захистукраїнські біженці
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