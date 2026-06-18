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Полiтика

Трампа «накачали» шкідливими ідеями на саміті G7, - Кремль

Трампа «накачали» шкідливими ідеями на саміті G7, - Кремль

Європейські лідери на саміті G7 у Франції "накачували" президента США Дональда Трампа "шкідливими ідеями".

"Європейці чинять некорисний вплив, це зрозуміло, але Трамп теж сильний політик і дотримується своїх поглядів. Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями", - заявив помічник путіна Юрій Ушаков

За словами Ушакова, після саміту у Франції контактів між РФ та США не було, повідомляє "Європейська правда".

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАG7РосіяЄСУкраїнаФранціявійнаТрамп
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