Трампа «накачали» шкідливими ідеями на саміті G7, - Кремль

Європейські лідери на саміті G7 у Франції "накачували" президента США Дональда Трампа "шкідливими ідеями".

"Європейці чинять некорисний вплив, це зрозуміло, але Трамп теж сильний політик і дотримується своїх поглядів. Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями", - заявив помічник путіна Юрій Ушаков

За словами Ушакова, після саміту у Франції контактів між РФ та США не було, повідомляє "Європейська правда".

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