Агента фсб хотів залишити Київ без світла

СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Ним виявився агент фсб, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що живлять столичний регіон та Житомирщину, повідомляє СБУ.

Паралельно з наведенням атак на енергооб’єкти зловмисник шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі України.



Завдання ворога виконував завербований рашистами працівник підприємства з обробки граніту у Житомирській області.



У поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку «швидких» заробітків у Телеграм-каналах.



Після вербування агент під виглядом робочих поїздок почав відстежувати наслідки попередніх атак на місцеві об’єкти енергетики в обох регіонах.



Одночасно він фіксував місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони, а також пункти дислокації оперативних аеродромів та військових полігонів.



Співробітники СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на робочому місці.



СБУ вжила комплексні заходи, щоб убезпечити об’єкти та локації, які розвідував фігурант.



Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.