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Столиця

Агента фсб хотів залишити Київ без світла

Агента фсб хотів залишити Київ без світла

СБУ затримала ще одного коригувальника російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Ним виявився агент фсб, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що живлять столичний регіон та Житомирщину, повідомляє СБУ.

Паралельно з наведенням атак на енергооб’єкти зловмисник шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі України. 

Завдання ворога виконував завербований рашистами працівник підприємства з обробки граніту у Житомирській області. 

У поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку «швидких» заробітків у Телеграм-каналах. 

Після вербування агент під виглядом робочих поїздок почав відстежувати наслідки попередніх атак на місцеві об’єкти енергетики в обох регіонах. 

Одночасно він фіксував місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони, а також пункти дислокації оперативних аеродромів та військових полігонів. 

Співробітники СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на робочому місці. 

СБУ вжила комплексні заходи, щоб убезпечити об’єкти та локації, які розвідував фігурант.  

Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.  

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУКиїввійнаенергетикаагентокупанти
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