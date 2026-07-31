Трамп заявив про досягнення історичної угоди про роззброєння ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення історичної угоди про повне роззброєння ХАМАС та всіх інших збройних угрупувань у Газі.

За словами Трампа, історична угода була досягнута "Радою миру", яку він очолює.

"Ця угода є критично важливим кроком до того, щоб Газа нарешті була керована новим палестинським урядом, який тісно співпрацюватиме з Радою миру, щоб допомогти палестинському народу. Водночас Ізраїль матиме безпеку, на яку заслуговує, оскільки Газа більше не використовуватиметься як база для терористичних атак", - написав він.

Трамп заявив, що угода є важливим кроком у реалізації його 20-пунктного плану завершення війни в Газі.

"Угода буде виконуватися ретельно структурованими етапами. Після завершення роззброєння ізраїльські війська виведуться, а міжнародні стабілізаційні сили співпрацюватимуть з новою палестинською поліцією, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку Гази для її жителів та сусідів. Я хочу подякувати посередникам - Єгипту, Катару та Туреччині - за їхні важливі зусилля, і особливо моїй видатній команді, чия невпинна праця зробила можливим цей історичний прорив", - сказав він.

Трамп заявив, що згідно з цією угодою, Газа, нарешті, буде в руках нового палестинського уряду, який служитиме своєму народу.

Фото: report.az.