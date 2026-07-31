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Трамп заявив про досягнення історичної угоди про роззброєння ХАМАС

Трамп заявив про досягнення історичної угоди про роззброєння ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення історичної угоди про повне роззброєння ХАМАС та всіх інших збройних угрупувань у Газі.

За словами Трампа, історична угода була досягнута "Радою миру", яку він очолює.

"Ця угода є критично важливим кроком до того, щоб Газа нарешті була керована новим палестинським урядом, який тісно співпрацюватиме з Радою миру, щоб допомогти палестинському народу. Водночас Ізраїль матиме безпеку, на яку заслуговує, оскільки Газа більше не використовуватиметься як база для терористичних атак", - написав він.

Трамп заявив, що угода є важливим кроком у реалізації його 20-пунктного плану завершення війни в Газі.

"Угода буде виконуватися ретельно структурованими етапами. Після завершення роззброєння ізраїльські війська виведуться, а міжнародні стабілізаційні сили співпрацюватимуть з новою палестинською поліцією, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку Гази для її жителів та сусідів. Я хочу подякувати посередникам - Єгипту, Катару та Туреччині - за їхні важливі зусилля, і особливо моїй видатній команді, чия невпинна праця зробила можливим цей історичний прорив", - сказав він.

Трамп заявив, що згідно з цією угодою, Газа, нарешті, буде в руках нового палестинського уряду, який служитиме своєму народу.

Фото: report.az.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАхамассектор ГазаТрамп
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