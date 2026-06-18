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Війна

У НАТО прокоментували ядерні ризики на території Білорусі

У НАТО прокоментували ядерні ризики на території Білорусі

У НАТО заявили, що наразі не фіксують ознак розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Водночас в Альянсі не виключають, що за певного рішення Москви її розгортання там може відбутися у стислі терміни. Про це в Брюсселі на умовах анонімності повідомив високопосадовець НАТО.

За його словами, Альянс уважно відстежує ситуацію, зокрема спільні навчання Росії та Білорусі з елементами, пов’язаними з ядерною тематикою. У НАТО зазначають, що бачать наявність відповідної інфраструктури та логістичних можливостей у Білорусі, які потенційно дозволили б Росії швидко розмістити там ядерні озброєння.

Водночас представник Альянсу підкреслив, що навіть у разі такого розвитку подій це не змінить загальної картини безпекових загроз для НАТО. «Ми все ще залишатимемося цілком спроможними», — зазначив посадовець.

Як повідомляло раніше ForUa, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка заявив, що Мінськ не буде втягуватися у війну з Україною, якщо проти його країни "не буде скоєно агресії", та висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, у тому числі й на території України.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОБілорусьядерна зброя
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