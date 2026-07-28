Ксенофобія в Польщі: після образ українських робітників у Кракові відкрили кримінальне провадження

Поліція Кракова відкрила кримінальне провадження за фактами погроз і дискримінації за національною ознакою після інциденту в Малопольському воєводстві, де працівник однієї з польських компаній агресивно поводився та ображав українських робітників.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався минулої п'ятниці на підприємстві поблизу міста Скавіна неподалік Кракова. Відео конфлікту згодом поширилося в мережі.

На записі видно, як чоловік у будівельному шоломі та сигнальному жилеті нецензурно ображає українських працівників, вигукуючи, зокрема: «Бандерівець», «На фронт» та «Путін на вас чекає». Після цього він підходить до людини, яка веде відеозйомку, та намагається відібрати в неї телефон.

Як повідомила речниця поліції Малопольського воєводства Катажина Цісло, наступного дня двоє українських працівників звернулися до відділку поліції у Скавіні із заявою про погрози.

Після перегляду відеозапису правоохоронці вирішили розслідувати справу не лише за фактом погроз, а й за статтею про дискримінацію за національною ознакою.

Особу чоловіка вже встановлено, однак його поки що не затримали.

Компанія Grupa Stadnicki, де працював фігурант справи, повідомила, що негайно припинила співпрацю з ним.

У заяві компанії наголошується, що поведінка працівника є неприйнятною, а будь-які прояви агресії чи насильства суперечать внутрішнім принципам підприємства. У Grupa Stadnicki також висловили співчуття потерпілим і зазначили, що дії чоловіка були його особистою ініціативою та не відображають позиції компанії.

Інцидент стався на тлі зростання кількості нападів та проявів агресії щодо українців у Польщі. Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напад на українську пару у Вроцлаві, заявив, що радикальні групи дедалі частіше відчувають політичну підтримку, та закликав президента Кароля Навроцького публічно засудити такі прояви насильства.