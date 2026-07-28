Через блокаду портів закупівельні ціни на зерно впали нижче собівартости

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) закликала уряд терміново вжити антикризових заходів через припинення суднозаходів до українських чорноморських портів. Аграрії попереджають, що тривала блокада морської логістики може спричинити масштабну кризу в галузі та призвести до банкрутства підприємств.

Про це повідомили у ВАР.

Організація, яка об'єднує понад 1400 малих і середніх агропідприємств, звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом невідкладно підтримати аграрний сектор.

У ВАР зазначають, що поєднання блокади морських портів, пошкодження портової інфраструктури, обмежених можливостей експорту та подорожчання виробничих ресурсів створює серйозні ризики для аграрного виробництва.

За словами представників ради, нинішня ситуація за сукупністю факторів є навіть складнішою, ніж у 2022 році. Через неможливість повноцінного експорту закупівельні ціни на агропродукцію вже впали нижче рівня її собівартості, що загрожує масовою збитковістю підприємств.

За оцінками експертів ВАР, у 2026–2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур сягне близько 81,4 млн тонн. Разом із перехідними залишками загальний обсяг продукції становитиме приблизно 85 млн тонн.

Водночас для збалансування ринку Україні необхідно експортувати близько 67 млн тонн агропродукції. Якщо морські порти залишатимуться заблокованими, експортний потенціал скоротиться до близько 1,7 млн тонн на місяць, що призведе до накопичення значних запасів на внутрішньому ринку.

У ВАР прогнозують, що за такого сценарію надлишок аграрної продукції становитиме від 27,4 до 32,4 млн тонн, що чинитиме постійний тиск на ціни протягом усього маркетингового року.

Щоб уникнути масштабної економічної та банківської кризи, аграрії пропонують уряду запровадити пакет невідкладних заходів. Зокрема, йдеться про пільгове кредитування для фінансування осінньої посівної кампанії, реструктуризацію чинних кредитів, державні гарантії за позиками та перегляд умов державної програми «5–7–9%».

Крім того, Всеукраїнська аграрна рада закликає провести аудит пошкоджень портової інфраструктури Великої Одеси та дунайських портів, визначити пріоритетні об'єкти для відновлення та забезпечити їх фінансування з метою якнайшвидшого відновлення експортних потужностей.