Вартість борщового набору різко подорожчала

На гуртовому ринку України помітно змінилися ціни на сезонну продукцію. Овочі борщового набору суттєво подорожчали, тоді як фрукти, ягоди та баштанні культури продовжили дешевшати через збільшення пропозиції.

Найбільше зростання цін зафіксували на картоплю та ріпчасту цибулю. Гуртова вартість картоплі піднялася з 10–15 до 13–28 гривень за кілограм, а ціни на цибулю майже подвоїлися — з 16–20 до 29–33 гривень за кілограм.

Подорожчала також морква, яка тепер коштує 23–37 гривень за кілограм замість 22–28 гривень тижнем раніше. Білокачанна капуста продається по 20–24 гривні за кілограм, а буряк — по 12–14 гривень.

Зросли ціни і на тепличні овочі. Помідори подорожчали до 60–75 гривень за кілограм, а огірки — до 18–45 гривень. Водночас солодкий перець та баклажани стали доступнішими. Ціна на перець знизилася до 45–100 гривень за кілограм, а баклажани подешевшали більш ніж удвічі — до 25–35 гривень.

У фруктово-ягідному сегменті спостерігається протилежна тенденція. Завдяки активному надходженню нового врожаю на ринок суттєво знизилися ціни на баштанні культури. Кавуни подешевшали з 20–30 до 13–15 гривень за кілограм, а дині — з 60–120 до 30–50 гривень.

Знизилися ціни й на сезонні фрукти та ягоди. Абрикоси продають по 50–90 гривень за кілограм, сливи — по 35–55 гривень, а лохина подешевшала зі 200–300 до 120–160 гривень за кілограм.

За словами експертів, подорожчання овочів пов'язане зі скороченням пропозиції ранньої продукції та сезонними коливаннями ринку. Водночас збільшення обсягів фруктів, ягід і баштанних культур сприяє їхньому здешевленню.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям варто очікувати подальшого зростання цін на основні продукти харчування - ціна хліба може зрости на 15–20%.