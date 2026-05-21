Мінськ «втягуватися у війну в Україні» не збирається, – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка заявив, що Мінськ не буде втягуватися у війну з Україною, якщо проти його країни "не буде скоєно агресії", та висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, у тому числі й на території України, передає Белта.

"Якщо він хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий з ним зустрітися та обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І може поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною нема про що…", — каже Лукашенка.

Він прокоментував заяви Зеленського щодо загрози втягування Білорусі у війну. За його словами, Мінськ "втягуватися у війну в Україні" не збирається. Але допустив виключення, якщо "вони вчинять проти нас агресію".

"У цьому немає потреби. Ні цивільної, ні військової", — додає Лукашенка.