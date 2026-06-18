Трамп підтвердив підписання меморандуму з Іраном: угода набула чинності

Президент США Дональд Трамп підтвердив підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. За його словами, документ уже набрав чинності після завершення всіх необхідних процедур.

Про це американський лідер заявив журналістам після офіційної вечері у Версальському палаці за участю президента Франції Еммануеля Макрона. "Вона підписана", — коротко відповів Трамп на запитання щодо статусу угоди.

Як повідомив представник Білого дому в коментарі Fox News, фотографію підписаного документа було передано Ірану та країнам-посередникам, що стало офіційним підтвердженням набуття меморандумом чинності.

Згодом Білий дім опублікував відео та фотографії з церемонії підписання на своїй сторінці в соціальній мережі X. На кадрах видно, як Трамп ставить підпис під документом у присутності державного секретаря США Марко Рубіо, президента Франції Еммануеля Макрона та інших високопосадовців. Церемонія відбулася у Версальському палаці та завершилася оплесками присутніх.

Напередодні Трамп також заявляв, що готовий вдатися до нових заходів щодо Ірану, якщо його не влаштують умови виконання домовленостей.

Як повідомляло раніше ForUa, США розкрили деякі деталі про угоду з Іраном.