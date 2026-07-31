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Суспiльство

Зеленський повідомив про замах на командира «Хартії» Оболєнського

Зеленський повідомив про замах на командира «Хартії» Оболєнського

На командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболєнського 31 липня було скоєно замах. Правоохоронці вже затримали безпосереднього виконавця нападу та його ймовірного спільника, триває встановлення всіх обставин злочину.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами керівника держави, про інцидент йому доповів заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад. Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні дії та з’ясовують усі деталі замаху.

«Україна обов’язково відповість на цю спробу нападу на українського командира. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше», – заявив президент.

У 2-му корпусі НГУ «Хартія» підтвердили інформацію про спробу замаху. Там подякували за підтримку та наголосили, що підрозділ готовий протидіяти ворогу як на передовій, так і в тилу, а відповідь на цей злочин буде дана на полі бою.

Ігор Оболєнський є полковником Національної гвардії України, командиром 2-го корпусу НГУ «Хартія» та Героєм України. До призначення на нинішню посаду він очолював 13-ту бригаду «Хартія», яка брала участь у боях на Харківщині та інших напрямках. У липні 2026 року президент присвоїв йому звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» за визначні заслуги у захисті держави.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУзамахВолодимир ЗеленськийОлександр ПокладІгор ОболєнськийХартія
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