США розкрили деякі деталі про угоду з Іраном

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном займає приблизно півтори сторінки.

"Так, меморандум займає приблизно півтори сторінки, тож це дуже загальний документ. З низки питань нам доведеться розібратися під час етапу технічних переговорів, але меморандум про взаєморозуміння встановлює рамки, за якими іранці отримують вигоди від угоди, виконуючи свої зобов'язання за нею", - сказав віце-президент США Джей Ді Венс.

Венс зазначив, що перший пункт документа виклав очікування, що Іран зобов'язується дотримуватися регіонального миру та стабільності, що, за його словами, включає відмову від фінансування угруповань, які США вважають терористичними, повідомляє CNN.

Він заявив, що повернення інспекторів МАГАТЕ є центральним компонентом меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

"Це, фактично, одна з основних частин угоди", - сказав Венс, додавши, що меморандум прямо закликає МАГАТЕ та США допомогти Ірану ліквідувати його запаси високозбагаченого урану.

"Це дуже чітко прописано в меморандумі", - зазначив Венс.

На запитання про терміни виконання цього положення він відповів: "Це одне з питань, які ми маємо обговорити в п'ятницю, коли всі зберуться, підпишуть цю угоду і розпочнуть технічні переговори".

Фото: haqqin.az.