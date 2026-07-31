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Поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд

Поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд

У неділю, 9 серпня, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 173561 (2000 YV137). Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA).

За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 756 метрів. Відстань від астероїда до Землі становитиме дещо більше 5 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд 173561 (2000 YV137) підпадає під обидва критерії.

Фото: NASA/JPL-Caltech, ілюстративне

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

астрономіядослідження космосуастероїд
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