У неділю, 9 серпня, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 173561 (2000 YV137). Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA).

За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 756 метрів. Відстань від астероїда до Землі становитиме дещо більше 5 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Астероїд 173561 (2000 YV137) підпадає під обидва критерії.