З 1 червня різко зростуть тарифи на воду: де платитимуть найбільше

Вже з 1 червня 2026 року українці у низці міст отримають платіжки з новими тарифами на воду. Для багатьох родин цифри можуть стати неприємним сюрпризом — вартість водопостачання та водовідведення помітно зросте.

Причина — масштабні зміни у системі регулювання комунальних тарифів. Відтепер рішення щодо цін на воду ухвалюватимуть не в Києві, а безпосередньо місцеві органи влади.

Навесні набув чинності Закон №4777-ІХ, який передав громадам нові повноваження. Тепер міські ради та місцева влада можуть самостійно встановлювати тарифи для великих водоканалів, що обслуговують понад 100 тисяч споживачів. Раніше ці рішення контролювала НКРЕКП, однак через нові правила відповідальність за ціноутворення фактично перейшла на місця. Такий механізм працюватиме щонайменше до завершення воєнного стану.

Комунальні підприємства давно заявляли, що старі тарифи вже не відповідають реальним витратам. Більшість водоканалів роками працювали у збиток, виживаючи завдяки державним дотаціям.

Ситуацію погіршили одразу кілька факторів:

- стрімке зростання цін на електроенергію;

- подорожчання пального та матеріалів;

- аварійний стан мереж;

- необхідність постійних ремонтів та модернізації систем.

У результаті комунальники почали масово переглядати розцінки.

Уже в червні мешканці окремих міст побачать суттєве зростання вартості кубометра води:

Дніпро — 86,83 грн;

Кривий Ріг — близько 78 грн;

Луцьк — тариф зросте більш ніж удвічі: з 28 до 73 грн;

Київ — очікується майже 89 грн;

Ужгород — понад 96 грн;

Тернопіль — майже 99 грн;

Павлоград — уже 113 грн за кубометр.

У деяких громадах ціна води вже перевищила психологічну межу у 120–160 гривень за кубометр.

Експерти попереджають: це може бути не останнє подорожчання, адже витрати комунальної сфери продовжують зростати.

