У Хмельницькому зафіксували вибухи без повітряної тривоги

У Хмельницькому вдень 31 липня пролунало кілька вибухів. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а обставини події встановлюють відповідні служби.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, після вибухів на місце оперативно прибули всі необхідні служби. Наразі триває з’ясування причин та обставин події.

«Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації», — закликав Тюрін.

Водночас у день інциденту повітряну тривогу на території Хмельницької області не оголошували. Це підтверджують як кореспонденти «Суспільне Хмельницький», так і дані Повітряних сил, які не повідомляли про повітряну небезпеку в регіоні.

Згідно з картою повітряних тривог, останній сигнал тривоги у Хмельницькому районі лунав 30 липня — з 05:52 до 06:06.

Своєю чергою в Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що на Хмельниччині сталася «надзвичайна подія» на полігоні однієї з військових частин. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.

Внаслідок інциденту на полігоні відбувся вибух із подальшою детонацією, обставини й причини якого наразі встановлюють.