Найкращі продукти для схуднення без суворих обмежень назвали дієтологи

Дієтологи назвали продукти, які можуть допомогти контролювати вагу та сприяти поступовому схудненню без жорстких дієт і голодування. До переліку увійшли не лише овочі та крупи, а й темний шоколад.

Фахівці наголошують, що їжі, яка миттєво «спалює жир», не існує. Однак деякі продукти містять багато клітковини, білка та інших поживних речовин, допомагають довше зберігати відчуття ситості й полегшують контроль за калорійністю раціону, повідомляє Prevention.

До списку увійшли:

цільнозернові крупи;

нежирне м’ясо;

лосось;

квасоля, сочевиця та горох;

яйця;

грецький йогурт;

авокадо;

яблука;

шпинат, огірки, капуста кале та гриби;

солодка картопля;

горіхи й горіхові пасти;

хумус;

зелений чай;

імбир і куркума.

Окрему увагу експерти приділили темному шоколаду. За їхніми словами, повна відмова від улюблених солодощів часто підвищує ризик зривів під час дієти. Натомість помірне споживання якісного темного шоколаду може допомагати довше відчувати ситість і забезпечує організм антиоксидантами.

Дієтологи також рекомендують дотримуватися принципу «здорової тарілки»: приблизно чверть раціону мають становити білкові продукти, ще чверть — складні вуглеводи, а половину тарілки варто заповнювати овочами.

На думку фахівців, саме збалансоване харчування, а не пошук «чарівних жироспалювальних продуктів», є найефективнішим і найбезпечнішим способом поступового зниження ваги.

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