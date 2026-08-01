1-2 серпня в Україні прогнозують до +37 градусів

В Україні у вихідні переважатиме суха жарка погода, подекуди до 37°. Про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Переважатиме суха жарка погода з температурою вночі 15-22°, вдень 27-34°; у західних, 03 серпня і в південних областях, місцями сильна спека 35-37°", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у неділю, 2 серпня, на північному заході країни очікуються окремі грозові дощі.

У суботу, 1 серпня, очікується невелика хмарність. Опади не прогнозуються.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 27-32°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

У Києві та області 1 серпня утримається суха погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці температура вночі 18-20°, вдень 30-32°; на Київщині вночі 15-20°, вдень 27-32°.