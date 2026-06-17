В Україні створили стійку до РЕБ ракету, що запускається зі стратосфери

В Україні представили нову розробку у сфері озброєнь — ракету DART, яку запускають зі стратосферних аеростатів. Особливістю системи є її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, що робить її менш вразливою до ворожого впливу, повідомляє Мілітарний.

Розробкою займалася компанія Center of Innovative Technologies Program, яка створила систему повітряного старту. Ракету підіймають на висоту 12–18 кілометрів за допомогою спеціальних аеростатів, після чого здійснюється запуск. За наведення і стабілізацію польоту відповідають сервоприводи, які забезпечують точність під час старту та на початкових етапах траєкторії.

Ракета має компактні розміри: довжина становить 1,84 метра, а маса — близько 13 кілограмів. Бойова частина може варіюватися від 3,5 до 10 кілограмів і містить уражаючі елементи з графіту.

Головною технічною особливістю DART розробники називають захищеність від РЕБ. На початковій ділянці польоту використовується навігаційна система, однак на висоті близько 6 кілометрів вона вимикається. Далі активується твердопаливний двигун, і ракета продовжує рух до цілі без зовнішнього керування, що унеможливлює вплив систем радіоелектронної боротьби.

У компанії зазначають, що такий підхід дозволяє мінімізувати ризики перехоплення або придушення сигналу.

Наразі проєкт проходить етап підготовки до кодифікації в Міністерстві оборони України, після чого може отримати доступ до державного замовлення. У перспективі розробники також працюють над створенням балістичної версії ракети та модифікацією класу «земля–повітря».

Як повідомляло раніше ForUa, на Київщині розширюють програму повітряного перехоплення російських дронів, залучаючи до неї надлегкі літаки українського виробництва. Нові авіаційні платформи планують оснастити дронами-перехоплювачами, які використовуватимуться для знищення ворожих повітряних цілей.