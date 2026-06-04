На Київщині розширюють програму повітряного перехоплення російських дронів, залучаючи до неї надлегкі літаки українського виробництва. Нові авіаційні платформи планують оснастити дронами-перехоплювачами, які використовуватимуться для знищення ворожих повітряних цілей.

Про розвиток проєкту свідчать фото, оприлюднені начальником Київської ОВА Миколою Калашником. Ініціатива реалізується в межах програми "Чисте небо", яка вже довела свою ефективність у боротьбі з російськими ударними безпілотниками, повідомляє Defense Express.

Новий етап передбачає розширення можливостей системи за рахунок концепції "повітря-повітря", автоматизованого управління та дистанційного контролю літальних апаратів.

За даними видання, раніше для запуску дронів-перехоплювачів використовували літаки Ан-28. Тепер же акцент робиться на більш доступних і численних надлегких літаках. На опублікованих знімках, ймовірно, зафіксований український літак А-32, хоча офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Експерти припускають, що нові авіаплатформи керуватимуться з наземних пунктів управління. Оскільки іншого озброєння на них поки не помічено, основним інструментом боротьби з російськими безпілотниками можуть стати саме дрони-перехоплювачі.

Як повідомляло раніше ForUa, Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із США та партнерами щодо постачання нових систем протиповітряної оборони Patriot, проте їх отримання залежить від негайної оплати контракту. Наразі Україна шукає необхідні для цього фінансові ресурси.