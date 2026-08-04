Спека може вбити: роботодавців попередили, коли потрібно негайно припинити роботу

Літня спека може становити серйозну загрозу для здоров’я людей, які працюють просто неба або виконують важку фізичну роботу. За високих температур організм швидко перегрівається, що може призвести до теплового виснаження, а в окремих випадках — до теплового удару, який потребує негайної медичної допомоги.

Фахівці наголошують: під час аномальної спеки роботодавці мають змінювати організацію роботи, щоб мінімізувати ризики для працівників. Не менш важливо, щоб самі працівники вміли вчасно розпізнати небезпечні симптоми перегрівання та знали, як діяти.

Висока температура повітря у поєднанні з прямими сонячними променями, фізичним навантаженням і недостатнім споживанням води значно збільшує ризик перегрівання організму. Фахівці радять переглядати режим роботи вже тоді, коли температура повітря перевищує +28 °C. У цей період працівникам необхідно забезпечити регулярні перерви, вільний доступ до питної води та можливість відпочивати у прохолодному або затіненому місці. Якщо ж стовпчики термометрів піднімаються вище +37°C, виконання робіт на відкритому повітрі вважається небезпечним для здоров’я.

Першими ознаками перегрівання можуть бути:

головний біль;

запаморочення;

сильна слабкість;

нудота;

рясне потовиділення;

прискорене серцебиття;

м'язові судоми.

У такій ситуації необхідно негайно припинити роботу, перейти у затінок або прохолодне приміщення, послабити тісний одяг, охолодити тіло та повільно пити воду невеликими ковтками. Якщо ж у людини з'явилися сплутаність свідомості, дезорієнтація, судоми або вона втратила свідомість, це може свідчити про тепловий удар. У такому випадку потрібно без зволікань викликати швидку допомогу за номером 103.

Під час спекотної погоди роботодавці повинні подбати про безпечні умови праці. Зокрема, забезпечити працівників достатньою кількістю питної води, організувати додаткові перерви, облаштувати місця для відпочинку в затінених або прохолодних приміщеннях, а також, за можливості, переносити фізично важкі роботи на ранкові чи вечірні години. Окрім цього, працівників необхідно інформувати про ознаки перегрівання та порядок дій у разі їх виникнення.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що безпечні умови праці є обов'язком роботодавця. Працівники не повинні виконувати роботу в умовах, які можуть становити загрозу для їхнього життя чи здоров'я, а дотримання рекомендацій під час спеки допомагає уникнути небезпечних наслідків та зберегти здоров'я.

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