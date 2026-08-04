В Україні 4 серпня стовпчики термометрів піднімуться до +38°

У вівторок, 4 серпня, в Україні опади не прогнозуються, вночі 18-23°, вдень 35-38°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Суха жарка погода з температурою вночі 18-23°, вдень на сході та північному сході 30-34°, на решті території сильна спека 35-38°", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 4-6 серпня в Україні (04 серпня крім Харківської та Запорізької областей).

У Києві та області 4 серпня також очікується суха жарка погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці температура вночі 20-22°, вдень сильна спека 35°; на Київщині вночі 18-23°, вдень сильна спека 35-37°.