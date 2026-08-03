Навколо в'язниці для членів ХАМАСу хочуть створити рів з крокодилами: Єрусалимський суд тимчасово заборонив

Єрусалимський окружний суд наклав тимчасову заборону на створення ровів з крокодилами для охорони корпусу в'язниці «Кціот», де утримуються бойовики ХАМАСу. Про це повідомляє The Times of Israel.

З ініціативою щодо розміщення рептилій у рові навколо установи виступив міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір.

Суд видав постанову після петиції, поданої групою захисту тварин «Let the Animals Live», яка вимагала перекласифікувати крокодилів у вид, що перебуває під охороною. За словами зоозахисників, міністр охорони навколишнього середовища Ідіт Сільман проігнорувала професійні думки юристів та Управління природи та парків, і уряд не мав повноважень просувати цей план.

Представники Управління природи та парків Ізраїлю протестували проти цього плану, наголошуючи на довгострокових негативних наслідках введення в екосистему «чужого» хижака, а також ризиках для персоналу в'язниці.

Суддя Авраам Рубін у своєму рішенні вказав, що «твердження щодо ймовірної шкоди крокодилам заслуговують на увагу та виправдовують видачу постанови про заборону переміщення або будь-яких дій, пов’язаних з пошуком або підготовкою крокодилів до переміщення».

Рубін ухвалив призупинити переміщення крокодилів, доки суд не прийме остаточне рішення з цього питання. Суддя надав представникам уряду Ізраїлю час до середи, щоб відповісти на петицію.

Як повідомляв ForUA, у травні Кнесет ухвалив закон про створення військового трибуналу для розгляду справ бойовиків ХАМАС, які брали участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.