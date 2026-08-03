Актор Бен Аффлек виграв 1 млн доларів у шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Актор Бен Аффлек виграв головний приз у розмірі мільйона доларів у телевікторині “Хто хоче стати мільйонером?”. Разом із чемпіоном шоу “Jeopardy!” Джеймі Дінгом він правильно відповів на фінальне запитання, а виграні кошти спрямують на благодійність, пише видання Variety.

Гроші отримає заснована Аффлеком організація Eastern Congo Initiative, яка підтримує жителів східної частини Демократичної Республіки Конго.

Фінальне запитання стосувалося індиків, яких не помилував президент США. Не знаючи правильної відповіді, учасники скористалися підказкою й звернулися до ведучого Джиммі Кіммела. Він припустив, що правильною відповіддю є Spaghetti & Meatball.

Після цього Аффлек і Дінг використали ще одну підказку – дзвінок другу. Однак той також не знав відповіді. Тоді актор запропонував довіритися версії ведучого.

“Я б поставив на Джиммі. Я б ризикнув”, – сказав Аффлек.

Зрештою відповідь виявилася правильною, і пара виграла мільйон доларів.

Аффлек і Дінг стали п’ятими переможцями шоу за час, відколи його веде Джиммі Кіммел. Минулого року головний приз також виграв давній друг і колега Аффлека Метт Деймон, який брав участь у програмі разом із ведучим “Jeopardy!” Кеном Дженнінгсом.

У липні Кіммел розповів, що Аффлек не знав, що його партнером стане чемпіон інтелектуальної вікторини.

“Не впевнений, що Бен знав, що його поставили в пару із чемпіоном, коли погодився взяти участь у шоу. Але коли я сказав йому про це, він був здивований і дуже зрадів. Думаю, він був готовий грати й сам. Бен Аффлек дуже розумний”, – сказав ведучий.