Київське метро оновило “правила виживання” в підземці

«Київський метрополітен» звернувся до пасажирів із проханням утриматися від використання великогабаритних речей, зокрема наметів і надувних матраців, під час перебування в підземці, яка виконує функцію укриття.

Наразі 46 підземних станцій київського метро цілодобово працюють у режимі укриття. У зв’язку з цим тисячі людей регулярно перебувають у підземних просторах під час повітряних тривог. У метрополітені наголошують, що дотримання правил допомагає забезпечити комфорт і безпеку всіх відвідувачів укриттів.

Зокрема, пасажирам рекомендують замінити намети та надувні матраци на каремати й спальні мішки, щоб ефективніше використовувати обмежений простір.

Також громадянам радять брати із собою теплі речі або ковдри, оскільки середня температура в укриттях становить близько 17–18°C. Через особливості підземної інфраструктури можливі протяги. Крім того, рекомендується мати при собі воду або теплі напої, необхідні ліки, засоби гігієни, а для власників тварин — пелюшки та пакетики.

У метрополітені наголошують, що під час перебування в укриттях необхідно залишати вільними проходи до службових приміщень, санвузлів і, за потреби, до колійних зон, якщо тривога застала під час руху поїздів. Працівники станцій за необхідності допомагають пасажирам із розміщенням.

Також мешканцям радять, якщо є можливість, обирати менш завантажені центральні станції, такі як «Золоті ворота», «Площа Українських Героїв», «Майдан Незалежності» або «Хрещатик».

У «Київському метрополітені» підкреслюють, що персонал працює цілодобово для забезпечення стабільної роботи інфраструктури та безпеки пасажирів.

Як повідомляло раніше ForUa, під час масованого обстрілу Києва в ніч на 15 червня на станціях метро укривалися майже 42 тисячі людей, із яких 3 400 – діти.