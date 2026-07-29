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Культура

Національна спілка кінематографістів анонсувала показ у Києві кіномюзиклу «Гуцулка Ксеня»

Національна спілка кінематографістів анонсувала показ у Києві кіномюзиклу «Гуцулка Ксеня»

У Києві у п’ятницю 31 липня відбудеться показ та обговорення стрічки “Гуцулка Ксеня”. Про це Національна спілка кінематографістів України повідомила у Фейсбуці.

"Гуцулка Ксеня" поєднує мюзикл, романтичну комедію та історичну драму.

"Музика, танок і карпатський простір говорять про ідентичність, зв’язок поколінь і культурну спадщину, поєднуючи ретро-естетику з сучасною кіномовою", - зауважили у НСКУ.

Показ відбудеться у дворику Sense Hub Kyiv, а після сеансу організатори проведуть відкриту дискусію із членкинею Української та Європейської кіноакадемій режисеркою Оленою Дем’яненко та з доцентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого продюсером і режисером Дмитром Томашпольським.

Кадр із фільму: Держкіно/IMDb

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївкультураНовини шоу-бізнесамюзикл
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