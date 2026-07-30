﻿
Війна

Працівник однієї з відомих торговельних мереж працював на ворога

Працівник однієї з відомих торговельних мереж працював на ворога

Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських ударів по Харківській області.

Ним виявився завербований ворогом працівник однієї з відомих торговельних мереж у Полтаві, повідомляє СБУ.

За інструкцією фсб фігурант у позаробочий час сідав на рейсовий автобус і прямував на Харківщину. З вікна транспортного засобу агент відстежував пункти базування та маршрути руху Сил оборони, а також фіксував наслідки ворожих ударів на автомагістралі Полтава – Харків.  

Виявлені об’єкти він спочатку фіксував на телефонну камеру, а потім позначав їхні координати на гугл-карті для «звіту» перед куратором з рф. 

З метою конспірації фігурант видаляв листування із російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку.  

Рашисти сподівалися використати розвіддані коригувальника для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів по регіону. 

Контррозвідники СБУ викрили ворожий задум, провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали агента за місцем його проживання у Полтаві.  

До уваги російської спецслужби чоловік потрапив, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах. 

Після вербування фігурант завів декілька акаунтів та нікнеймів на різні номери телефонів, які постійно змінював для зашифрованого спілкування з куратором від фсб. 

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон і комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. 

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаХарківська областьагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українські фахівці готові долучитися до гасіння лісових пожеж у Франції, – Зеленський
Свiт 29.07.2026 21:36:38
Українські фахівці готові долучитися до гасіння лісових пожеж у Франції, – Зеленський
Читати
Зеленський та Туск обговорять цілий спектр питань двосторонніх відносин
Полiтика 29.07.2026 21:07:47
Зеленський та Туск обговорять цілий спектр питань двосторонніх відносин
Читати
Куму Путіна Медведчуку оголосили нову підозру
Надзвичайні події 29.07.2026 20:38:21
Куму Путіна Медведчуку оголосили нову підозру
Читати

Популярнi статтi