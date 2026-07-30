Працівник однієї з відомих торговельних мереж працював на ворога

Контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських ударів по Харківській області.

Ним виявився завербований ворогом працівник однієї з відомих торговельних мереж у Полтаві, повідомляє СБУ.

За інструкцією фсб фігурант у позаробочий час сідав на рейсовий автобус і прямував на Харківщину. З вікна транспортного засобу агент відстежував пункти базування та маршрути руху Сил оборони, а також фіксував наслідки ворожих ударів на автомагістралі Полтава – Харків.



Виявлені об’єкти він спочатку фіксував на телефонну камеру, а потім позначав їхні координати на гугл-карті для «звіту» перед куратором з рф.



З метою конспірації фігурант видаляв листування із російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку.



Рашисти сподівалися використати розвіддані коригувальника для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів по регіону.



Контррозвідники СБУ викрили ворожий задум, провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали агента за місцем його проживання у Полтаві.



До уваги російської спецслужби чоловік потрапив, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.



Після вербування фігурант завів декілька акаунтів та нікнеймів на різні номери телефонів, які постійно змінював для зашифрованого спілкування з куратором від фсб.



Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон і комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.