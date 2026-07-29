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Суспiльство

Кадрові ротації: Драпатий скасував відрядження генералу Малиновському, який раніше підтримав Сирського

Кадрові ротації: Драпатий скасував відрядження генералу Малиновському, який раніше підтримав Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий скасував відрядження генерал-майора Андрія Маліновського до Генштабу ЗСУ. Про це hromadske повідомили двоє співрозмовників у Силах оборони.

Протягом останніх двох років Маліновський працював у Генштабі, де відповідав за далекобійні удари по території Росії.

Після завершення тимчасового відрядження Маліновський повернувся на основну штатну посаду командувача ракетних військ і артилерії та заступника командувача Сухопутних військ.

"Він зараз у РВіА СВ, а в ГШ у нього була дуже висока й важлива посада — якщо узагальнено, головний по дипстрайках", — зазначило одне з джерел.

Інший співрозмовник додав, що він повернувся "буквально на другий чи третій день" після призначення Драпатого.

Раніше, 19 липня, Маліновський поширив заяву на підтримку тодішнього керівництва.

"Мій КОМАНДИР — генерал СИРСЬКИЙ О.С.", — зазначалося в публікації.

Він також написав:

"Під час війни немає місця особистим амбіціям, боротьбі за вплив чи політичним іграм. Є лише один пріоритет — Україна та її перемога. Якщо хтось своїми діями створює конфлікти, підриває єдність або заважає ефективній роботі системи оборони, він має піти. Незалежно від прізвища, посад чи минулих заслуг".

Раніше ForUA повідомляв, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призупинив звільнення командира 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміля Круткова, яке 19 липня підписав його попередник Олександр Сирський.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУкадрові питанняМихайло ДрапатийМаліновський
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