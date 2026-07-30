На території Польщі впала російська ракета

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у ніч на 30 липня повітряний простір Польщі порушила російська ракета.

Сибіга заявив, що йдеться про російську крилату ракету Х-101, яка вторглася на територію Польщі в рамках масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО.

"Це ще одне наочне підтвердження того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальним завданням і слугує гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти", – наголосив він.

Він зазначив, що загалом у цю ніч по Україні було випущено 74 ракети – багато з яких балістичні – та сотні безпілотників.

"Терор Путіна наочно демонструє, що необхідність посилення протиракетного захисту України та всієї Європи є нагальною. Кожне рішення щодо додаткових засобів протиповітряної оборони для України тепер має ухвалюватися без зволікань, а всі домовленості про додаткові перехоплювачі – виконуватися якомога швидше", – акцентував Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що вторгнення російської ракети на територію Польщі також нагадує, що для країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох народів.

"Усі інші розбіжності мають бути відкладені на час цієї жорстокої війни. Нашим пріоритетом має бути наша спільна безпека. Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цього нападу", – додав Сибіга.

В уряді Польщі схиляються до думки, що вночі в Люблінському воєводстві в районі селища Тарнава-Колонія впала російська ракета.

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